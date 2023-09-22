Yeşilçam efsanesi Harika Avcı hakkında korkutan iddia... Yaşamına son vermek isterken yakalandı: 'Elinden silahı ben aldım'
Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Harika Avcı hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Geçen hafta, siroza yakalanan Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öne sürülmüştü. Harika Avcı'nın şimdi de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı'nın sirozla mücadele ettiği
ancak tedaviyi reddettiği öne sürülmüştü. 63 yaşındaki Avcı'nın şimdi de
intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
'SİLAHLA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ'
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan’ın iddiasına göre;
Harika Avcı intihara teşebbüs etti. Geçen günlerde tedavisini ve kendisine
maddi yardımları reddettiği söylenen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim
geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği öne
sürüldü.
"ELİNDEN SİLAHI BEN ALDIM"
Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Onur Akay
"Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi
söyledi ve masadan kalktı... Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak
buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar
hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi"
dedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir iş insanıyla birlikte öldürülen adalet...
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 'Dünyanın en tehlikeli fayı' diye duyurdu
- O törende Atatürk'ü kötülemişlerdi...
- Erdoğan'dan 'CHP' sorusuna yanıt
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- Sizin şahsiyetleriniz yok mu?
- 2 milyarlık beton yığınına döndü!
- 'Bunlar birbirlerini yerken...'
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı