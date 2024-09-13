5 bin yıldır şifa kaynağı olarak kullanılıyor! Kemikleri demir gibi sağlamlaştıran mucize çay!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:57

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:57

Hindistan, çay kültürüyle ünlü bir ülkedir ve burada çay, yalnızca bir keyif içeceği değil, aynı zamanda bir sağlık kaynağı olarak görülür. Özellikle Hindistan’ın kadim tıp sistemi Ayurveda’da binlerce yıldır kullanılan bu özel çay, sağlık üzerinde mucizevi etkileriyle bilinir. Sinirleri yatıştırdığı, kemikleri güçlendirdiği ve bağışıklığı artırdığı iddia edilen bu çay, Hindistan halkı tarafından sabah akşam düzenli olarak tüketiliyor. İşte, geleneksel Hint tıbbının şifalı çayı ve faydaları...

MASALA ÇAYI NEDİR?

Hint kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan masala çayı özel baharat karışımları ve manda sütü ile hazırlanır. Hindistan’da 5000 yıldır kullanılan popüler bir içecektir. Hint çayı olarak da anılan masala çayının diğer isimleri, Masala Chai ve Chai’dir.

MASALA ÇAYININ FAYDALARI?

Kolesterolü dengeleme ve sindirim sistemini sağlıklı çalıştırma özelliğine sahiptir. Kalp sağlığı için de önerilir.

Halsizlik, yorgunluk için faydalıdır. Vücut direncini artırır. Canlılık kazandırır.

Stres, depresyon ve ruhsal sıkıntılara karşı yararlıdır.

Üst solum yolu hastalıklarına ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Şeker hastaları için de faydalıdır. Tatlandırmadan içmeleri önerilir.

Şekersiz ve sütsüz hazırlanırsa hiç kalori içermez.

Mevsim dönümlerinde yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirir.

A, B, C ve PP vitaminleri içeren bir çaydır.

Kan dolaşımına, yüksek tansiyona ve damarların sağlıklı kalmasına iyi gelir.

Uyku açıcı özelliği vardır.

Beriberi hastaları için tavsiye edilir.

MASALA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kakule, kabuk tarçın, anason, karanfil ve tane karabiberi bir havan içerisinde iyice döverek, tamamen toz haline gelmesi sağlanır. Bu arada büyükçe bir kabın ya da çaydanlığın içine 3 su bardağı su konup kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içine toz haline gelen baharatlar ile birlikte zencefil, rezene ve siyah çay ilave edilir. Bu karışım 6 dakika kadar kaynatılır. Ardından içerisine süt katılarak 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra altı kapatılarak 8 – 10 dakika arası demlenmeye bırakılır. Demlenme işlemi bitince karışım süzülerek bir servis çaydanlığına alınır. İçilirken isteğe bağlı olarak bal ve şeker ile tatlandırılabilir veya hiçbir tatlandırıcı malzeme kullanmadan içilir.