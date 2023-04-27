5 dakikada hazırlanan yapılışı en kolay poğaça. Mayalama derdi yok..
Aceleniz var ve canınız poğaça çektiyse şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif işinizi kolaylaştıracak. Sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede poğaçanızı hazırlayabileceksiniz.
Kolayca hazırlayacağınız ve zamanınızı almayan mayasız poğaça tarifi için malzemeleri şimdiden hazırlayabilirsiniz. Mayalı poğaça lezzetini aratmayacak, kıyr kıyır ve yumuşacık olan mayasız poğaça tarifini sizler için derledik.
Ansızın gelen misafirleriniz için hızlıca yapabileceğiniz bu poğaçayı hemen denemeli ve afiyetle yemelisiniz. Peki, mayasız yumuşacık poğaça nasıl hazırlanır? İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifiyle ilgili tüm detaylar.
Mayasız Peynirli Poğaça Tarifi
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
2 paket kabartma tozu
Un
Peynir ve maydanoz (içi için)
1 yumurta sarısı ve çörek otu (üstü için)
HAZIRLANIŞI
Un hariç hamur için istenilen tüm malzemeler derin ve büyük bir kapta karıştırılır. Ardından aldığı kadar un azar azar tüm malzemelerin karıştırıldığı kabın içine eklenir. Hamur istenilen kıvama geldiğinde üzerini kapatarak yarım saat kadar bekletilir. Dinlenilen hamur küçük bezelere bölünerek yuvarlanır ve önceden hazırlanan maydanoz ve peynir karışımı eklenerek hamur kapatılır. Bu şekilde tüm hamur hazırlanır ve tepsiye sıralanır. Yumurta ve çörek otu karışımı hazırlanan poğaçaların üzerine sürülür ve 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirilir.
Kaynak: youtube.com - Derleme: Cumhuriyet.com.tr
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