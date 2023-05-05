Pandispanya nedir, nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 13:08

Pandispanya un, şeker, yumurta bazlı bir kek çeşididir. Yüzyıllardır mutfakların popüler tarifleri arasında olan pandispanya tarifi bölgeye ve kullanım alanına göre farklılık gösterebilir. Pandispanya alışılmış kek ve tatlılar gibi çok uzun süre ya da çok yüksek ısıda pişirilmeyen bir tatlıdır. İşte nefis pastalar hazırlayabileceğiz pandispanya tarifi…

PANDİSPANYA KEKİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı ılık su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Öncelikle yumurtalarınızın oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırıp sarılarını çırpma kabına alın. İçine şekeri ilave edip mikserle rengi beyaza dönene kadar çırpın. Ilık suyu da ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu da eleyerek ekleyip çok fazla söndürmeden spatula yardımıyla homojen bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın. Başka bir kapta yumurtanın beyazlarının içine tuzu ilave edip kar gibi olana kadar çırpın. Beyaz köpüğü de kek karışımına ilave edip köpüğünü söndürmeden spatulayla karıştırmaya devam edin. Kelepçeli kek kalıbının tabanını ve kenarlarını yağlı kağıtla kaplayın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Karışımı kalıba dökün, kalıbın dibine vurup kabarcıkları çıkarma işlemini yapmayın. İçi hava kabarcıklarıyla dolu olan pandispanya daha hafif olacaktır. Kek kalıbını fırına verin. Fırının tabanına su dolu bir kase koyarak su buharı çıkmasını sağlayın. 50-55 dakika içinde kekiniz hazır olacaktır. Krema sürmeden ya da kesmeden önce kekinizin iyice soğumasını bekleyin.

PANDİSPANYA VE KEK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Pandispanya temelinde bir kek çeşididir. Hatta kek ile pandispanyanın temel malzemeleri de aynıdır. İki pasta arasındaki en temel fark yapılarıdır. Pandispanya daha çok süngere benzeyen yapısıyla dikkat çeker. Pandispanyanın içindeki hava boşlukları sayesinde oldukça hafif ve yumuşak bir lezzet elde edilir. Klasik kek tarifleri ise daha sıkı ve sert yapıdadır. Pandispanyalar yaş pasta yapımında kullanılır ve çoğu zaman ek bir krema ya da meyve ile servis edilir. Kek ise hazırlık sürecinde aroma ya da ek malzemeler ile lezzetlendirilir ve çoğu zaman herhangi bir ekleme yapılmadan servis edilebilir.

PANDİSPANYA KEKİ İLE NELER YAPILIR?

Rulo pasta ya da yaş pasta yapmanın en güzel yolu pandispanya kullanmaktır. Ayrıca daha hafif lezzetler peşinde olanlar iki pandispanya arasında hoş bir dolgu kreması, bol meyve ve biraz pudra şekeri ile harika sonuçlar elde edebilirler. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur kremanız yoğun ve tatlı ise ekşi meyveleri seçmeniz gerekir.

PANDİSPANYA YAPIMININ PÜF NOKTALARI!

1- MALZEMELERİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN...

İyi bir pandispanya elde etmek için bütün malzemeleri önceden hazırlamanız önemlidir. Pandispanya tariflerinde malzeme miktarı elde edeceğiniz sonuca doğrudan etki eder. Ayrıca pandispanya hazırlamadan önce sadece malzemeleri değil kek kalıbını ya da tepsiyi hazırlamalı ve fırını ısıtmaya başlamalısınız. Kelepçeli bir kalıpta pandispanya yapacaksanız kalıbın tabanını yağlı kağıt ile kaplayıp kenarlarını mutlaka yağlayın fırın rafının ortaya gelecek şekilde ayarlanmış olması bile pandispanyanın lezzeti için önemlidir.

2- MALZEMELERİN ODA SICAKLIĞINDA OLMASI ÖNEMLİ...

Karışıma girecek tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu zaman iyi sonuç alırsınız. Özellikle yumurtalar oda sıcaklığında olmalı. Eğer pandispanyanızda yağ kullanacaksanız, tereyağı ya da margarinin de sıcaklığının ortalama olması önemlidir. Eğer yağınız akışkan olursa pandispanyanız ağır ve yoğun olur tam aksi olursa yani yağ soğuk ise karışıma homojen bir şekilde dağılması uzun sürer. Bu durumda kekin sert olması kaçınılmazdır.

3- MALZEMELERİN SIRALAMASINI DOĞRU UYGULAYIN...



Pandispanyaya ekleyeceğiniz unu ve kabartma tozunu karıştırın. Elde ettiğiniz toz karışımı mutlaka eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Bu sayede karışımınız daha kısa sürede homojen bir yapıya sahip olur bu durum da pandispanyanın kabarması için çok önemlidir. En taze yumurtayı kullanmak en güzel pandispanya için olmazsa olmazlar arasında yer alır.