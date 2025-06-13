53. İstanbul Müzik Festivali dünya prömiyeri ile açıldı

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, farklı sesleri, farklı tınıları bir araya getiren klasik müzik eserlerinin çoksesliliğin en büyük zenginliğimiz olduğunu, en güzel yapıtların farklılığın uyumundan oluştuğunu hatırlatan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Tüm bunları ilk notadan beri destekçimiz olan festival sponsoru Borusan Holding ile çalışmalarımızın önemine olan inancımızı paylaşan kurum, kuruluş ve kişilerin desteğiyle gerçekleştiriyoruz” diyerek iyi bir festival diledi. Eczacıbaşı, bu yılın onur ödülünü 55. sanat yılında, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya verdi. Törende, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak tarafından 2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü de 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan’a sunuldu.

İKTU'YA TEŞEKKÜR

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yetişen Mesut İktu konuşmasında, “55 yıldır ülkeme yardım etmeye, yeni şeyler yapmaya, gençlerin önüne açmaya, daha ziyade 55 yıldır Atatürk’e borcumu ödemeye çalıştım” diyerek İKSV’ye ve ona sanat yaşamı boyunca destek olan eşi Prof. Tülin İktu ve kızı Nazlı İktu’ya teşekkür etti.

Festival, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 40 kişilik Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu eşliğinde Hasan Uçarsu’nun bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserinin dünya prömiyeri ile başladı. Eser, Beethoven yılı olarak kutlanan 2020’de Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla, İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olarak bestelenmiş ancak pandemi koşulları nedeniyle seslendirilememişti. Konserin ardından, Türkiye’nin en önemli koro şeflerinden Gökçen Koray, “Eseri ve şefi çok beğendim. Hasan Uçarsu koroyu, insan sesini, orkestrayı çok iyi kullanmış. Şef, esere çok güzel yorum getirdi. Festival çoksesli müzik repertuvarımıza büyük bir korolu eser kattı. Nice nice böyle eserler olsun” diyerek sanatçıları ve festivali kutladı.

Konser, orkestra ve koronun seslendirdiği Borodin’in Prens İgor Operasından Poloveç Dansları eserleriyle sona erdi. Festival, 26 Haziran’a kadar, 22 konserde, önemli topluluklar ve solistleri ağırlamaya devam edecek.