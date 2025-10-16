5G ihalesi için geri sayım başladı. Mobil internet hızını yaklaşık 10 kat artıracak olan 5G teknolojisinin kullanıma sunulacağı tarih de belli oldu. Peki, 5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? 5G ne zaman kullanılacak?

5G İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, 16 Ekim 2025 Perşembe günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

1 NİSAN 2026'DA KULLANIMA SUNULACAK

İhale için işletmecilerin tekliflerini 16 Ekim saat 09.30'a kadar sunabileceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildirdi.