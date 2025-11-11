Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlendirmesi ve hızlandırması beklenen 5G ihalesinin sonuçları açıklandı. İhale kapsamında 700 MHz frekans bandında en yüksek teklifi, 429 milyon dolarla Turkcell verdi. Peki, 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? 5G nedir, 5G'ye nasıl geçilir?

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni nesil iletişim teknolojisine geçiş için ihaleler 16 Ekim’de tamamlandı. Bu sürecin ardından 5G’nin ilk sinyallerinin Nisan 2026’da alınması planlanıyor. Üç operatör tarafından sunulacak 5G hizmeti, başlangıçta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devreye girecek. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde kullanıma sunulması öngörülüyor.

Şu anda 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park’ta aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

5G NEDİR?

5G teknolojisi, ilk olarak 2019 yılında Güney Kore’de kullanılmaya başladı ve yüksek hız ile geniş kapasitesi sayesinde mobil iletişimde önemli bir dönüşüm yarattı. Yeni nesil bu teknoloji sayesinde akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) gibi birçok yenilik daha etkin ve verimli hale gelecek.

5G ÜCRETLİ Mİ?

5G hizmeti için ekstra bir ücret talep edilmeyecek. Eğer mevcut SIM kartınız 5G ile uyumlu değilse, operatör mağazalarından ücretsiz olarak yenisi temin edilebilecek. Dileyen kullanıcılar ise 5G hizmetini SMS yoluyla kolayca iptal edebilecek.

5G'YE NASIL GEÇİLİR?

Yeni nesil mobil teknolojiden yararlanabilmek için öncelikle 5G kapsama alanında bulunmak, 5G uyumlu bir SIM karta ve cihaza sahip olmak gerekiyor. Bunun yanında telefonun şebeke ayarlarının da 5G’ye göre düzenlenmesi şart.

Cihazlardaki şebeke ayarları işletim sistemine göre değişiyor:

iOS cihazlarda 5G seçimi için Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri adımları izlenerek 5G tercih edilebilir.

Android cihazlarda ise Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağ menüsünden 5G şebekesi seçilebilir.

Bu adımlar tamamlandığında cihaz, 5G hız ve kapasitesinden yararlanmaya hazır hale gelir.