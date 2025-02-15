Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:51

Günümüzde birçok işletme, üretkenliği artırmak ve çalışma ortamlarını daha verimli hale getirmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bunlardan biri de Japonya’da ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük ilgi gören 5S metodudur. Peki, 5S metodu nedir? 5S metodu ne anlama geliyor? 5S metodu nerelerde kullanılır?

5S METODU NEDİR?

5S metodu, adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alır:

Seiri (Sınıflandırma): Gerekli ve gereksiz eşyaları ayırmak.

Seiton (Düzenleme): Gerekli malzemeleri düzenli ve erişilebilir hale getirmek.

Seiso (Temizlik): Çalışma alanlarını sürekli temiz tutmak.

Seiketsu (Standartlaştırma): Belirlenen düzenin korunmasını sağlamak.

Shitsuke (Disiplin): Sürekli gelişim için disiplini sağlamak ve 5S’i bir kültür haline getirmek.

5S METODU NASIL UYGULANIR?

Seiri (Sınıflandırma)

Çalışma alanındaki tüm malzemeleri inceleyin.

Kullanılmayan, gereksiz eşyaları belirleyip kaldırın.

Yalnızca gerçekten gerekli olan malzemeleri bırakın.

2. Seiton (Düzenleme)

Gerekli malzemeleri kullanım sıklığına göre düzenleyin.

Her şeyin belirli bir yeri olmasını sağlayın.

Etiketleme ve renk kodları kullanarak malzemelerin yerlerini belirgin hale getirin.

3. Seiso (Temizlik)

Çalışma alanını günlük olarak temizleyin.

Temizlik sorumluluklarını çalışanlara bölüştürün.

Temiz bir ortamın verimliliği artırdığını unutmayın.

4. Seiketsu (Standartlaştırma)

Temizlik ve düzenle ilgili kuralları belirleyin.

Standart temizlik ve bakım prosedürleri oluşturun.

Düzeni korumak için kontrol listeleri oluşturun.

5. Shitsuke (Disiplin)

Çalışanları 5S metodunu benimsemeleri için teşvik edin.

Sürekli eğitimler ve farkındalık programları düzenleyin.

5S’i şirket kültürü haline getirerek sürdürülebilir kılın.

5S METODUNUN FAYDALARI NELER?