Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü mesajları
Çiftlerin kutladığı bir gün olarak bilinen 14 Şubat Sevgililer Günü’nün aşkla ve hediye vermekle bir ilişki içinde olması Orta Çağ ve sonrasına dayanıyor. Peki, Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Sevgililer Günü, çiftlerin beraber kutladığı ve birbirlerine hediye aldığı bir gün olarak her yıl 14 Şubat’ta kutlanıyor. Peki, Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır.
SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
KARTPOSTAL GELENEĞİ NASIL BAŞLADI?
Çiftlerin birbirine kartpostal vermesi Orta Çağ'da yaygınlaşmış olsa da, bunun büyük bir sektör hâline gelmesi, endüstri devriminin kartpostalların fabrika üretimini mümkün kılması ile gerçekleşiyor.
1916'da ABD Missouri'deki Hallmark Kartları şirketi, seri üretime geçerek kutlamaların şeklinin neredeyse bugünkü halini almasına sebep oluyor ve şirket bugün Sevgililer Günü için milyonlarca kartın satıldığı endüstrinin bir parçası haline geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
- "Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."
- "Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."
- "Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."
- "Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."
- "Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."
- "Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "
- "Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."
- "En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."
- "Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."
- "Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "
- "Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."
- "Hayallerimin kadınının Sevgililer Günü kutlu olsun."
- "Bugün olduğum kişi olmamın sebebi sensin. Ailemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz."
- "Sen benim en iyi arkadaşımsın, ortağımsın ve ruh eşimsin. Seni seviyorum."
- "Eşim diyebilecek kadar şanslı olduğum en muhteşem kadının Sevgililer Günü kutlu olsun."
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