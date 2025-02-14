Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü mesajları

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:33

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:33

Sevgililer Günü, çiftlerin beraber kutladığı ve birbirlerine hediye aldığı bir gün olarak her yıl 14 Şubat’ta kutlanıyor. Peki, Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

KARTPOSTAL GELENEĞİ NASIL BAŞLADI?

Çiftlerin birbirine kartpostal vermesi Orta Çağ'da yaygınlaşmış olsa da, bunun büyük bir sektör hâline gelmesi, endüstri devriminin kartpostalların fabrika üretimini mümkün kılması ile gerçekleşiyor.

1916'da ABD Missouri'deki Hallmark Kartları şirketi, seri üretime geçerek kutlamaların şeklinin neredeyse bugünkü halini almasına sebep oluyor ve şirket bugün Sevgililer Günü için milyonlarca kartın satıldığı endüstrinin bir parçası haline geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI