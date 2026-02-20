6 aydır yoğun bakımda: Oyuncu İbrahim Yıldız hakkında yeni gelişme

Türk televizyon dünyasının genç yeteneklerinden İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta İstanbul Kartal’da üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncu için ailesinin yaptığı yardım çağrısı, kamuoyunda geniş yankı buldu.

DAYANIŞMA SONUÇ VERDİ

Ailesi ve yakın çevresi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan "0 Rh+ acil kan ihtiyacı" duyurusu, kısa sürede karşılık buldu. Sevenlerinin ve vatandaşların hastaneye akın etmesiyle birlikte gerekli kanın temin edildiği bildirildi. Aileden yapılan son açıklamada, şu an için ek bir bağışa ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek destek veren herkese teşekkür edildi.

GÖRÜNMEZ KAZANIN KURBANI OLMUŞTU

Daha önce "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Duy Beni" ve "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi iddialı yapımlarda rol alan İbrahim Yıldız, Kartal Orta Mahalle’de yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç oyuncunun sağlık durumu, o günden bu yana ciddiyetini koruyor.