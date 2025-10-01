Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.10.2025 11:57:00
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de okullar var mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar bu özel günün hangi güne geldiğini merak ediyor. Peki, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de okullar var mı?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.

6 EKİM PAZARTESİ  OKULLAR TATİL Mİ, KAMU KURUMLARI YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değil. Bu nedenle de 6 Ekim Pazartesi günü okullar açık olacak ve eğitim ve öğretime tam gün devam edilecek.

