Her yıl 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu anılıyor. İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi değil mi sorusu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de okullar var mı?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.

6 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, KAMU KURUMLARI YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değil. Bu nedenle de 6 Ekim Pazartesi günü okullar açık olacak ve eğitim ve öğretime tam gün devam edilecek.