6 sezon sürmüştü: Yasak Elma yeniden çekiliyor

Hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile usta senarist Melis Civelek’te olan diziyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmalar başladı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, kulislerden sızan haberlere göre daha önce film yapılması da düşünülen dizinin yeni sezonda yeniden NOW’da ekrana gelmesi planlanıyor.

Dizinin ilk toplantıları yapıldı. Her şey yolunda giderse Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun hayat verdiği Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden bir hikâye anlatılacak.

Bayram öncesi Fatih Aksoy ile Eda Ece bir araya geldi. Eda Ece’nin vereceği karar ise merak konusu.