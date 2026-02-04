6 Şubat okullar tatil mi sorusunun yanıtı "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında gündeme geldi. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta okullar hangi illerde tatil olacak?

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil değildir. Buna göre tatil kararı alınması halinde kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek.

HATAY'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre 6 Şubat 2026 Cuma günü okullar 1 gün tatil edildi. Böylece Hatay'da öğrenciler için hafta sonu dahil olmak üzere 3 günlük tatil imkanı oluşmuş oldu.

OSMANİYE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNDEN TATİL DUYURUSU

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat'ta okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu. Böylece öğrenciler için hafta sonu dahil olmak üzere 3 günlük tatil imkanı oluşmuş oldu.