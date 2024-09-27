6 yıl önce ayrılan Channing Tatum ile Jenna Dewan boşanma süreci tamamlandı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:14

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:14

Altı yıl önce ayrılan 44 yaşındaki Channing Tatum ve 43 yaşındaki Jenna Dewan, boşanma protokolü üzerinde nihayet anlaşmaya vardı.

2006 yılında "Step Up" filminin setinde tanışan çift, iki yıl sonra nişanlandı ve 2009'da Malibu'da evlendi. 2013 yılında dünyaya gelen kızları Everly, şimdi 11 yaşında. Tatum ve Dewan, 9 yıllık evliliklerinin ardından Nisan 2018'de ayrıldıklarını duyurmuştu. Aynı yılın Ekim ayında ise Dewan, Tatum'a boşanma davası açmıştı.

Çift, mülk paylaşımı ve Tatum’un evliyken çektiği "Magic Mike" filminden elde edilen gelirlerin paylaşımı konusunda uzun süre anlaşmazlık yaşadığı için boşanma süreci yıllarca uzadı. Boşanma anlaşmalarının tüm detayları kamuya açıklanmamış olsa da çiftin, bu hafta anlaşmazlıklarını kesin olarak çözmek adına bağlayıcı bir karar imzaladıkları öğrenildi. Her iki taraf da eş nafakasından feragat etti.

HER İKİSİNİN DE YENİ NİŞANLISI VAR

Channing Tatum, 2021'den beri birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Zoë Kravitz ile nişanlı. Jenna Dewan ise Steve Kazee ile nişanlı ve bu ilişkiden 4 yaşında Callum adında bir oğlu ve Haziran ayında doğan Rhiannon adında bir kızı bulunuyor.