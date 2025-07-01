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6 yıldır saplantılı hayranıyla uğraşıyor: Tan Taşçı mahkemeye başvurdu!

6 yıldır saplantılı hayranıyla uğraşıyor: Tan Taşçı mahkemeye başvurdu!

1.07.2025 15:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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6 yıldır saplantılı hayranıyla uğraşıyor: Tan Taşçı mahkemeye başvurdu!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, 6 yıldır sosyal medyadan kendisine mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderen saplantılı hayranı Nurşan Ç.’nin, ilişki yaşadıkları yönündeki algısına rağmen ısrarla tacizlerine devam ettiğini belirtti. İddiaya göre, son olarak hayranı fiziki takibe başladı ve sanatçının kulisine kadar girerek tehditler savurdu. Yaşanan bu olaylar üzerine Tan Taşçı, yeniden adliyeye başvurdu.

“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak”, “Söyleme”, “Rica Ederim” ve “Kalbime Gömüyorum” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, bu kez saplantılı bir hayranı yüzünden zor günler geçiriyor.

6 YILDIR TAKİP EDİYOR

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Taşçı’ya sosyal medyadan mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderen Nurşan Ç. isimli kadın, iddiaya göre yıllardır sanatçıyla ilişki yaşadıkları algısına kapıldı. Şarkıcı, yaklaşık 6 yıldır bu kişiden rahatsız olduğunu belirterek birçok kez suç duyurusunda bulundu.

KULİSE GİRDİ, TEHDİT ETTİ

Ancak olay sosyal medya sınırını aştı. Nurşan Ç.’nin artık Tan Taşçı’yı fiziki olarak da takip etmeye başladığı, hatta son olarak kulisine kadar girip tehditler savurduğu iddia edildi. Yaşananların ardından Tan Taşçı yeniden adliyeye başvurdu.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili olarak saplantılı hayran hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi. Sanatçıya yönelik tehdit ve taciz içerikli eylemler, Taşçı’nın avukatları aracılığıyla yargıya taşındı.

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