65 yaşındaki adam kuyuda mahsur kaldı: 16 gün boyunca...

65 yaşındaki adam kuyuda mahsur kaldı: 16 gün boyunca...

9.04.2026 22:20:00
65 yaşındaki adam kuyuda mahsur kaldı: 16 gün boyunca...

Kırgızistan’da 65 yaşındaki adam, indiği 18 metre derinliğindeki kuyuda 16 gün boyunca mahsur kaldı. Yaşlı adamın, uzun süre aç kaldığı için oldukça halsiz olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kırgızistan’da 65 yaşındaki bir adam, bahçesindeki kuyuda günlerce mahsur kaldı.

Batken bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, 22 Mart’ta evine gelen su akışını kontrol etmek amacıyla bahçesindeki 18 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Kuyuya inerken her zaman kullandığı merdivenin kırılması sonucu kuyudan çıkamayan adam, yardım çağrılarını günlerce kimseye duyuramadı.

Su içerek tam 16 gün boyunca hayatta kalan adam, bahçeye oynamaya gelen çocukların kendisini duyması sonrası arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşlı adamın, uzun süre aç kaldığı için oldukça halsiz olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

