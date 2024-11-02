7 aylık bekleyiş sona erdi! Aşkale'de hasat başladı....

Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.11.2024 - 17:56

Bahar aylarında ekimi yapılan ve yılın 11. ayında hasadı başlayan şeker pancarı çiftçiler tarafından topraktan çıkarılıyor. 7 ay gibi uzun bir bekleyişin ardından bu ay içerisinde hasat edilen şeker pancarı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yaz aylarının yağışlı geçmesinden dolayı, hasılatında güzel olması memnuniyeti de beraberinde getirdi.