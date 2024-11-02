7 aylık bekleyiş sona erdi! Aşkale'de hasat başladı....
Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar sezonun son hasılatını toplamaya başladı.
Bahar aylarında ekimi yapılan ve yılın 11. ayında hasadı başlayan şeker pancarı çiftçiler tarafından topraktan çıkarılıyor. 7 ay gibi uzun bir bekleyişin ardından bu ay içerisinde hasat edilen şeker pancarı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Yaz aylarının yağışlı geçmesinden dolayı, hasılatında güzel olması memnuniyeti de beraberinde getirdi.
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