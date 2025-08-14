7 aylık hamile olan ünlü oyuncudan korkutan kaza: 'Felç kaldım sandım'

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti. Ancak çift, kısa süre önce ilişkilerinde kriz yaşamış, sosyal medya üzerinden birbirlerini engelleyerek ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Aralarındaki sorunları çözüp barışan çift, birlikte tatile çıkarken bu kez beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Şu sıralar 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, hem yaşadığı zorlu süreç hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde.

'YOK ARTIK DİYECEĞİNİZ KAZA'

Ünlü oyuncunu İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı korkutucu kazayı anlattı: 'Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım. ”Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" diyen oyuncu yaşadıklarını şöyle söyledi:

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

"Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü. Boynum da geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi. Ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi.