7 kez ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu taburcu olamadı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği ameliyatların ardından süren tedavi sürecine ilişkin yaptığı son paylaşımla hayranlarını üzdü. Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken hastaneden çıkamadığını gözyaşları içinde anlattı.

Rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiği iddiasıyla zorlu bir süreç yaşayan oyuncu, bu operasyonun ardından toplam 7 kez ameliyat oldu. Bekiroğlu’nun tedavisi halen devam ediyor.

Daha önce yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşan oyuncu, iki kez ölümden döndüğünü ifade etmiş, sürecin doktor hatasından kaynaklandığını öne sürmüştü. Son dönemde sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bekiroğlu’ndan bu kez olumsuz bir haber geldi.

Taburcu edilmesi beklenen oyuncunun hastanede kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Son paylaşımında gözyaşlarına hakim olamayan Bekiroğlu, “Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.