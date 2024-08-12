7 milyar insan dünyayı sarsabilir! Dünyadaki herkes aynı anda zıplarsa ne olur?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:10

Güncelleme: 12.08.2024 - 23:10

Yıllardır birçok insanın aklında olan bir soru: "Dünyadaki herkes aynı anda zıplarsa ne olur?" Bu soru, özellikle internette sıklıkla tartışılan ve merak edilen bir konu haline gelmiştir. Dünyanın sallanıp sallanmayacağı ya da yörüngesinin değişip değişmeyeceği gibi çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Ancak bu hipotezleri bilimsel olarak test etmek, bu zamana kadar pek de mümkün olmamıştı. Ta ki BBC'nin Earth Lab programı, bu soruya cevap arayana kadar.

50 BİN İNSANLIK DENEY YAPILDI

Bir grup bilim insanı, 50.000 kişinin aynı anda zıplamasını sağlayarak küçük çaplı bir deney gerçekleştirdi. Bu deney, Reading Festival'de gerçekleştirildi ve hareketler bir mil uzaklıktan ölçüldü. Deneyin sonucu, gezegenimizi gerçekten etkileyip etkilemeyeceğimiz konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Bilim gazetecisi ve sunucu Greg Foot, BBC için gerçekleştirdiği bu deneyde, 50.000 kişinin aynı anda zıplaması sonucu oluşan hareketi inceledi. Bu küçük çaplı deneyin ardından, elde edilen verileri kullanarak, tüm dünya nüfusunun aynı anda zıplaması durumunda neler olacağını hesapladı. Foot, bu deney sayesinde gezegenimizin dönüş hızında veya konumunda bir değişiklik olup olmayacağını görmek istedi.

Deneyde, 50.000 kişinin aynı anda zıplaması sonucu, yer yüzeyinde 0.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği kaydedildi. Ancak, bu sarsıntının Dünya'nın dönüş hızını veya genel yapısını etkilemesi mümkün olmadı. Foot, bu deneyi daha geniş bir ölçekte düşündüğünde, dünya çapında herkesin aynı anda zıplamasının bile Dünya'nın dönüşünü değiştirmeyeceğini ve bu efsanenin aslında doğru olmadığını belirtti.

DEPREMLER VE DÜNYA'NIN DÖNÜŞ HIZI

Bu noktada, büyük depremlerin Dünya'nın dönüş hızını nasıl etkilediği örnek olarak verilebilir. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen büyük bir deprem, Dünya'nın dönüş hızını çok az da olsa değiştirdi ve günleri 1.8 mikrosaniye kısalttı. Ancak bu değişiklik bile çok küçük bir ölçekte kaldı ve gezegenimizin genel yapısını etkilemedi.

Foot'un deneyinde de benzer bir sonuç elde edildi: Dünya'nın dönüş hızını etkilemek için çok daha büyük bir enerji gerekiyor. Hatta, Dünya'nın dönüş hızını etkileyebilmek için şu anki dünya nüfusundan 7 milyon kat daha fazla insanın aynı anda zıplaması gerektiği hesaplandı.