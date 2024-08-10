Dünya aslında 6 kıtaya sahip! Yeni araştırma coğrafya bilgilerini altüst ediyor!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:50

Güncelleme: 10.08.2024 - 14:50

Yeni bir araştırma, bildiğimiz coğrafya kurallarını altüst ediyor. Geleneksel olarak yedi kıta olarak bilinen Dünya'nın aslında altı kıtadan oluştuğu öne sürüldü. Bu şaşırtıcı iddia, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın henüz tam olarak ayrılmadığını ve tek bir kıta olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan bilim insanlarının çalışmasına dayanıyor.

University of Derby’den Dr. Jordan Phethean liderliğindeki bir araştırma ekibi, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki jeolojik süreçleri detaylı bir şekilde inceleyerek, bu iki kıtanın aslında henüz tamamen ayrılmadığını öne sürüyor. Bu çalışma, bildiğimiz kıtaların sayısının yeniden düşünülmesi gerektiğini savunuyor.

AVRUPA VE AMERİKA AYRILMADI MI?

Bu radikal iddianın ardında, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın henüz tam anlamıyla ayrılmamış olması yatıyor. Dr. Phethean ve ekibi, geleneksel olarak 52 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülen bu iki kıtanın hala birbirine bağlı olduğunu belirtiyor. Phethean, bu iki kıtanın hâlâ birbirinden kopma sürecinde olduğunu ve tam anlamıyla ayrılmadıklarını ifade ediyor.

Araştırmanın odak noktasında, daha önce 60 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen İzlanda adası bulunuyor. İzlanda’nın, Kuzey Amerika ve Avrupa levhaları arasındaki bir tektonik sınırda yer aldığı ve bu sınırın altında yer alan sıcak bir manto çıkıntısının adayı oluşturduğu düşünülüyordu. Ancak Phethean ve ekibi, Afrika kıtası üzerindeki tektonik hareketleri de dikkatlice inceleyerek bu teoriyi sorguluyor ve yeni bir fikir ortaya atıyor.

ROMP TEORİSİ GERÇEK Mİ?

Phethean ve ekibi, İzlanda ve Grönland-İzlanda-Faroe Sırtı'nın (GIFR) hem Avrupa hem de Kuzey Amerika tektonik levhalarına ait jeolojik parçalar içerdiğini öne sürüyor. Bu, bu bölgelerin aslında izole kara parçaları değil, daha büyük bir kıtasal yapının parçaları olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu yeni jeolojik özelliği tanımlamak için "Rifted Oceanic Magmatic Plateau" (ROMP) terimini kullanıyor. Bu terim, bu bölgelerin hala tek bir kıtanın parçaları olabileceğini öne sürüyor. Dr. Phethean, bu keşfi, kayıp Atlantis şehrini bulmakla kıyaslayarak, deniz altında kalmış bir kıta parçasının ve kilometrelerce ince lav akıntılarının ortaya çıkarıldığını belirtiyor.

İZLANDA VE AFRİKA'NIN İLİŞKİSİ

Araştırmacılar, İzlanda ile Afrika'nın volkanik Afar bölgesi arasında çarpıcı benzerlikler bulduklarını da belirtiyorlar. Eğer bu çalışma doğru çıkarsa, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının hâlâ ayrılma sürecinde olduğu ve dolayısıyla birbirine bağlı olduğu anlamına gelebilir.

Dr. Phethean, ekibinin bulgularının bazı tartışmalara yol açabileceğini kabul ediyor, ancak bu iddiaların titiz bir araştırmaya dayandığını vurguluyor. Phethean, "GIFR'nin büyük miktarda kıtasal kabuk içerdiğini ve Avrupa ile Kuzey Amerika levhalarının henüz resmi olarak ayrılmamış olabileceğini öne sürmek oldukça tartışmalı bir iddia," diye belirtiyor.