70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut kimdir?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:38

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'daki Süeda Kent Sitesi yıkılan yapılardan biri olmuştu. Sitenin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mehmet Murat Bulut'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET MURAT BULUT KİMDİR?

Mehmet Murat Bulut, tutuklanan Mehmet Murat Bulut, 2019 yılından bu yana Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığına, 2019'da Bekir Uyanık'ın yerine getirilen Mehmet Murat Bulut, Bekir Uyanık’tan aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurgulamıştı.



