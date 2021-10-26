75 yaşındaki çocuk doktoru 59 yıldır koşuyor

26 Ekim 2021 Salı, 00:00

İnegöl’de özel bir hastanede çocuk doktoru olan Murat Kaçar, lisedeyken koşu hayatına başladı. 1962 yılında ilk koşusuna çıkan Kaçar, tıp eğitimiyle atletizm çalışmalarını birlikte yürüttü. Atletizmde başarılı sonuçlar alan Kaçar, Galatasaray’ın sporcusu olarak yarışmaya başladı.

Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını yapan ve toplamda 33 kez de milli formayı giyen Kaçar, 1976 yılında ise elit kategorideki yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, bu kategoride dünyada birçok başarı elde etti.

2001 yılında Fransa’da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Kaçar, 2017 yılında Güney Kore’de yapılan 60 metre engelli koşuda dünya şampiyonu oldu. Evini, kazandığı kupa ve madalyalarla dolduran Kaçar, katıldığı yarışların afişlerini de evinin duvarlarında sergiliyor. Sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Kaçar, 6 yıllık zorlu tıp eğitimi ve doktorluk mesleğinin yanında doğru bir planlama ile sporculuk hayatını da başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

'16 YAŞIMDA MİLLİ FORMAYI GİYDİM'



Atletizme başladığı dönemi anlatan Dr. Murat Kaçar şöyle konuştu:

"Vefa Lisesi’nde okurken sınıf arkadaşım bacaklarımın uzun olduğunu, atletizmle ilgilenebileceğimi söyledi. O sırada müsabakaları seyrettim. Türkiye’ye Amerikan ve Fransız atletleri gelmişti. O zamanlardan aklımda kalan bir cirit atıcısı vardı. Bir kaleden bir kaleye cirit attığını gördüm. Bunları gördükçe çok cazip geldi. Atletizm benim için bir spor branşı gibi geldi. O dönemlerde Tevfik Tiryakioğlu engelli koşu yapmamı söyledi. Ben de ilk antrenmanımı o zaman yaptım. O günden bu yana engelli koşu yapmaya başladım. 75 yaşındayım, hala engel koşusu yapıyorum. Atletizm hayatım bu tür engelli atlamalarla başladı. 3 ay sonra antrenmanlarda ilk Türkiye yıldzlar rekorunu 16.03 saniyeyle kırdım. Bir sene sonra da 15.04 ile tekrar bir rekor kırdım. Gençler rekorunu 15.03 saniyeyle kırdım. Milli takıma girmeye başladım. 1964 yılında ilk olarak Bükreş’te yapılan Balkan Oyunları’nda milli takıma seçilen genç yıldız atletlerden biriydim. 16 yaşında milli takımda ilk milli formamı giydim. Daha sonra Avrupa Gençler Şampiyonası’nda tekrar milli oldum. Toplamda 33 defa milli oldum. 1976 yılına kadar aralıksız koştum. Elit kategorideki yarışlarımı Galatasaray takımının kaptanı olarak noktaladım."



'GÜNEY KORE’DE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'



Dr. Kaçar, “1986 yılından itibaren spora veteran yarışlarında devam ettim. 2001 yılında Fransa’da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Bunu 2002 yılında Almanya’da 100 metre engelde pist Avrupa şampiyonluğu takip etti. 2003 yılında İspanya’da ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazandım. 2004 yılında Amerika’da dünya ikincisi oldum. O yarışın unutulmaz olan tarafı, yarım saat içerisinde 3 Türk’ün kürsüye çıkıp 2 defa İstiklal Marşı okumasıydı. Bir de ikincilik kazandık. Bunların ardından hedefimde dünya şampiyonluğu kaldı. Bu hedefime de 2017 yılında Güney Kore’de yapılan 60 metre engelde dünya şampiyonu olarak ulaşabileceğim en yüksek mertebeye ulaştım. Sağlık için spor ve zevkim için koşuyorum. Allah bana beyin ve fizik sağlığı verdiği sürece koşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.