83 yaşında baba olan Al Pacino bebeğinin annesinden boşanıyor!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:50

Oscar ödüllü 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino ve 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah, haziran ayında çocuk sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

The Blast'ın yasal belgeleri inceledikten sonra aktardığına göre, Alfallah, bebeğin tam velayet hakkını talep eden yasal belgeler sundu. Alfallah, 83 yaşındaki oyuncuya da "makul bir ziyaret" hakkı verilmesini talep etti. Böylece çocukla ilgili okul ve tıbbi tedavi gibi önemli kararlarda da oyuncunun söz hakkı olacağı belirtildi

Daily Mail'deki iddialar hakkında yorum yapmaları için Al Pacino'nun temsilcilerine ulaştı. Aktarılanlara göre Alfallah, yasal dosyasına 'gönüllü ebeveynlik beyanı' başlıklı bir belge de ekledi. Belgeyi hem kendisi hem de Al Pacino, oğulları doğduktan altı gün sonra imzaladı. Üçüncü bir tanığın da imzaladığı belge, Pacino'nun çocuğun babası olduğunu kabul ediyor.

AVUKAT ÜCRETİNİ AL PACINO'NUN ÖDEMESİNİ TALEP ETTİ

Alfallah, mahkeme belgelerinde Pacino'nun avukat ücretlerini veya davayla ilgili diğer masrafları ödemesini talep etti. Mahkeme dosyasında belirli bir miktarda nafaka belirtilmedi.

Al Pacino ve Noor Alfallah, Nisan 2022'den bu yana birlikteydi. Çiftin oğulları Roman Alfallah Pacino, 6 Haziran'da Los Angeles'taki Cedar's Sinai Hastanesi'nde doğdu.

DNA TESTİ İSTEMİŞTİ

Al Pacino çocuğunun babası olduğunu kabul etti. Fakat hamilelelik haberleri ilk kez medyanın gündemine düştüğünde Al Pacino'nun DNA testi istediği iddaları gündeme gelmişti. Yine Daily Mail'in haberine göre, Al Pacino'nun, bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia ettiği, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği öne sürülmüştü.

ROLLING STONES'UN SOLİSTİ İLE DE BERABERMİŞ!



Alfallah'ın geçmiş ilişkilerinde beraber olduğu kişilerin yaşı da bir hayli ilginç.

Kendisi daha önce efsanevi rock grubu Rolling Stones'un 80 yaşındaki meşhur solisti Mick Jagger ile beraberlik yaşamış.

29 yaşındaki Alfallah, 2019 yılında 93 yaşındaki Clint Eastwood'la görüntülenmiş ancak sadece aile dostu olduklarını söylemişti.