88 yaşında, ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor
En eski mesleklerden biri olan çerçilik yok olmaya yüz tutarken; Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik mesleğini sürdürüyor. Çiçekyüz, işi için 12 kilometre yol gidiyor.
Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor.
Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor.
Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz, "88 yaşındayım 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük Mahallesi'ne gidiyorum" dedi.
ÇERÇİLİK NEDİR?
Çerçi; köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye
eşyası satan kimse olarak tanımlanır. Şehir merkezlerine yakın köylerde lastik
tekerlekli arabayla, at ile ya da el arabalarıyla çeşitli ihtiyaç ürünü satarlar.
Müşterileri genelde kadın ve çocuklardır.
Çerçilikle uğraşanlar çoğunlukla erkektir. Günümüzde
çerçilik giderek azalmaktadır.
10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan çerçi kelimesi, öz Türkçedir. Çerçi sözcüğü, cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında değersiz anlamına gelir. Kelime, Farsçada carcı yani "haberci, münadi" ve Moğolcada çertçi yani "parça, kırıntı" anlamlarına gelmektedir. Kaynaklarda "çerçi" sözü ilk olarak Kodex Kumanikus'ta "çarci" olarak kullanılmıştır. 14. yüzyılda ise "Süheyl ü Nev-bahar"da yer almaktadır.
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