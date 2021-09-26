88 yaşında, ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

26 Eylül 2021 Pazar, 13:38

Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor.

Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor.

Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz, "88 yaşındayım 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük Mahallesi'ne gidiyorum" dedi.

ÇERÇİLİK NEDİR?

Çerçi; köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse olarak tanımlanır. Şehir merkezlerine yakın köylerde lastik tekerlekli arabayla, at ile ya da el arabalarıyla çeşitli ihtiyaç ürünü satarlar. Müşterileri genelde kadın ve çocuklardır.

Çerçilikle uğraşanlar çoğunlukla erkektir. Günümüzde çerçilik giderek azalmaktadır.

10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan çerçi kelimesi, öz Türkçedir. Çerçi sözcüğü, cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında değersiz anlamına gelir. Kelime, Farsçada carcı yani "haberci, münadi" ve Moğolcada çertçi yani "parça, kırıntı" anlamlarına gelmektedir. Kaynaklarda "çerçi" sözü ilk olarak Kodex Kumanikus'ta "çarci" olarak kullanılmıştır. 14. yüzyılda ise "Süheyl ü Nev-bahar"da yer almaktadır.