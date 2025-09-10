9 ay boyunca bebek gibi bakılıyor: Araban Ovası’nda hasat başladı...

Gaziantep’in Araban ilçesinde Avrupa Birliği (AB) ve coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağı ekimine başladı. Araban Ovası’nda yetiştirilen ve Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Araban sarımsağı bu yıl yaklaşık 30 bin dönüm alanda yerli doğal ata tohumuyla ekilecek.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda sarımsak ekimine başlayan çiftçileri ziyaret ederek bu yıl yaklaşık 30 bin dönüm alanda sarımsak ekiminin gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Altun, sarımsak ekimi yapan çiftçilere 2026 yıl sarımsak ekiminin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Araban sarımsağının kendine has besin değeri, iriliği, aroması, lezzeti, raf ömrünün uzunluğu ve kalitesiyle meşhur olduğunu ifade eden Altun, "Araban sarımsağının Avrupa Birliği (AB) tescili ve coğrafi işaret tescili bulunuyor. Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Araban sarımsağı kendine has besin değeri, aroması, büyüklüğü, diş yapısı ve raf ömrünün uzunluğuyla kalitesini kanıtlamıştır. Bu özellikleriyle ülkenin her bölgesinde yoğun talep görmüştür. Her yılın 9’uncu ayının başlarında ekimine başlayıp, Nisan ayının ortalarında da yeşil kebaplık firik ve Mayıs ayının ortalarında ise kuru sarımsak hasadı yapılır. Araban sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran en önemli detaylardan birisi de diğer sarımsak üretimi yapılan bölgelerde dikim ile hasat arası 5 ay sürerken, Araban sarımsağı 9 ay gibi uzun bir süre içinde toprakta daha uzun süre kalarak besleniyor. Arabanlı sarımsak üreticilerimiz 9 ay boyunda bebek gibi bakımını yaparak emek verip özel olarak yetiştirdikleri Araban sarımsağını ülkenin her bölgesinde güvenle tüketilmesi için çabalıyor" ifadelerine yer verdi.

Arabanlı sarımsak üreticisi Mehmet Sülüker ise yaklaşık 15 yıldır sarımsak yetiştirdiklerini söyledi. 2026 yılının ilk ekim heyecanını yaşadıklarını dile getiren Sülüker, ’’Araban Ovası’nın Karasu mevkiinde 50 dönüm alanda sarımsak ekimine başladık. Yıllardır Araban sarımsağı üreticiliği yapıyorum, Araban sarımsağını Türkiye’nin her bölgesindeki tüccarlara satıyorum. Araban sarımsağı Türkiye’nin en kaliteli sarımsağıdır" diye konuştu.