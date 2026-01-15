92 gündür yoğun bakımda... Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.

15 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaklaşık 92 gündür yoğun bakımda bulunan Ürek’in sağlık durumu merak konusu olurken, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla avukatı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Ürek’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, doktorların tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerini uyguladığı ve tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu ilerlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hastanede yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in, doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı ve sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı’na, doktorlara, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile sevenlerine teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz.”