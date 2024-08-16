Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:01

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:01

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 973 nerenin telefon kodu? +973 hangi ülkenin telefon kodu?

973 NERENİN ALAN KODU?

973 alan kodu Bahreyn'e aittir. Telefonunuza +973 veya 00973 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Bahreyn'de alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.