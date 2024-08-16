Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:28

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:28

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 998 nerenin telefon kodu? +998 hangi ülkenin telefon kodu?

998 NERENİN ALAN KODU?

998 alan kodu Özbekistan'a aittir. Telefonunuza +998 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Özbekistan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.