Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:22

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:40

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 359 nerenin telefon kodu? +359 hangi ülkenin telefon kodu?

359 NERENİN ALAN KODU?

359 alan kodu Bulgaristan'a aittir. Telefonunuza +359 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Bulgaristan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.