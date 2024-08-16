993 nerenin telefon kodu? +993 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüz teknolojisinin en önemli aygıtlarından biri de telefondur. Şehirler ve ülkeler arasındaki telefonla iletişimin en önemli aracı alan kodlarıdır. ünya üzerindeki ülke sayısı kadar alan kodu vardır. Peki, 993 nerenin telefon kodu? +993 hangi ülkenin telefon kodu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:23
993 nerenin telefon kodu? +993 hangi ülkenin telefon kodu?
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Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 993 nerenin telefon kodu? +993 hangi ülkenin telefon kodu? 

993 NERENİN ALAN KODU?

993 alan kodu Türkmenistan'a aittir. Telefonunuza +993 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Türkmenistan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.


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