A Haber'de 'Maske Kimsin Sen' programı böyle hedef alındı: 'Yahudi asıllı Rothschild ailesi...'
FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' adlı yarışma programı yandaş basının gündeminde. Son olarak A Haber'de, RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu program hedef alındı. Yayında, "Bu sembolleri aynı zamanda, Yahudi asıllı Rothschild ailesinin 1972'de verdiği balosunda da görmüştük" ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık 67 ülkede yayınlanan ve son olarak Türkiye'ye uyarlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli yarışma programı, yandaş medyanın hedefi oldu. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, FOX TV'de yayınlanan programda 'satanizm' propagandası yapıldığı iddia edilerek, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi.
Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.
RTÜK İNCELEME BAŞLATACAK
Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyuruldu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.
Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" dedi.
A HABER BÖYLE HEDEF ALDI
Programla ilgili tartışmalar sürerken; A Haber'de, RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu yarışma programı hedef alındı.
Sunucu, programı yorumlarken "Bu programda pagan ve satanist ritüellerin açıkça propagandası yapıldı" ifadelerini kullandı.
Yayında, "Dikkat ederseniz program 7’den 70’e herkesin televizyon başında olduğu, çocukların ekran başında olduğu saatlerde yayımlandı. Bu sembolleri aynı zamanda, Yahudi asıllı Rothschild ailesinin 1972'de verdiği balosunda da dün akşam televizyondaki aynı sembolleri görmüştük" sözlerine yer verildi.
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