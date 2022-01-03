A Haber'de 'Maske Kimsin Sen' programı böyle hedef alındı: 'Yahudi asıllı Rothschild ailesi...'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:10

Yaklaşık 67 ülkede yayınlanan ve son olarak Türkiye'ye uyarlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli yarışma programı, yandaş medyanın hedefi oldu. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, FOX TV'de yayınlanan programda 'satanizm' propagandası yapıldığı iddia edilerek, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi.

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.

RTÜK İNCELEME BAŞLATACAK

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyuruldu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" dedi.

A HABER BÖYLE HEDEF ALDI

Programla ilgili tartışmalar sürerken; A Haber'de, RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu yarışma programı hedef alındı.

Sunucu, programı yorumlarken "Bu programda pagan ve satanist ritüellerin açıkça propagandası yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yayında, "Dikkat ederseniz program 7’den 70’e herkesin televizyon başında olduğu, çocukların ekran başında olduğu saatlerde yayımlandı. Bu sembolleri aynı zamanda, Yahudi asıllı Rothschild ailesinin 1972'de verdiği balosunda da dün akşam televizyondaki aynı sembolleri görmüştük" sözlerine yer verildi.