Kanal D'nin duyurduğu 'Maske Kimsin Sen?' programını, FOX TV aldı
Geçen ay Kanal D ekranlarında duyurulan 'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışma programının adresi değişti. Tanıtımları Kanal D'de duyurulan program FOX'ta yayınlanacak. Oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki isimler maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.
Yarışma programı “Maske Kimsin Sen?” FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. 'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada dikkat çeken yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.
KİM OLDUĞUNU BULMAYA ÇALIŞACAKLAR
Medyatava'nın haberine göre, oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki isimler maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.
Yarışmada, Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.
Yarışmanın ilk tanıtımları Kanal D'de yapılmasına rağmen FOX TV'ye transfer oldu.
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