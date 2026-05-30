AABF'den Köln’de ‘Bir Olalım’ festivali

AABF'nin ‘Be One Open Air’ Bir Olalım festivali gerçekleştirildi. Alevi inanç toplumunun buluştuğu festivale çok sayıda siyasetci ve sanatçı ile binlerce kişi katıldı.

AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat festivalde bir konuşma yaptı.

Mat, 2013 Gezi direnişini anarak başladığı konuşmasında, "Pir Sultan ne diyor ‘Gelin canlar bir olalım'. İşte bugün bir olmaya geldik.

Acılamızı paylaştık, katliamlar tarihiyle bize yaşatılan zulümleri anmalarımızı paylaştık, yine paylaşacağız ama bu zulümleri reddediyoruz ve festivallerde mutluluklarımızı da paylaşacağız.

Mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada aleviler var, sünniler var, Türkler var, Kürtler var, Ermeniler var, Almanlar var, Süryaniler var, hep birlikte varız. Kim haksızlığa uğruyorsa onların yanında olacağız. Son dönemde Türkiye’de yaşananları kınıyoruz, Cumhuriyet halk partisine sesleniyoruz demokratik bir Türkiye için güçlü bir CHP’ye ihtiyacımız var, sosyalist ve devrimcilere de ihtiyacımız var.

CHP’deki tartışmalarda Alevilik ve Dersimlilik üzerinden dil uzatanlar var. Çıkar çevrelerinin yaptığı tartışmalar için söylemek isteriz ki Alevilere ve Dersimlilere laf edenler bizi karşısında bulurlar."

Acılıs konuşmasını AABF Genel Sekreteri Ufuk Cakir’in yaptığı festivalde Almanya'nın tüm bölgelerinden çok sayıda Alevi kurumu da katıldı. Türkiye’den katılan isimler arasında Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer aldı. Almanya'dan ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz ve Köln Belediye Başkan Yardımcısı Derya Karadağ festivalde konuşan isimler arasındaydı.

Halaylar ve davul zurna eşliğinde başlayan festivalde, Miraz, Sasa, Zeynep Baksi Karatag, Efkan Şeşen, Mavi Der Rota, Aylin Yıldırım, Grup Emman, İlkay Akkaya ve Suavi sahne alan sanatçılardan oldu.

Yaklaşık on bin kişinin katıldığı festival alanında, kitap tanıtım standları, takı, giyim, içecek ve yiyecek standları da yer aldı. Yoğun ilgiyle karşılanan ‘Bir Olalım’ festivali geç saatlere kadar coşkuyla sürdü.