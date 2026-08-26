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ABD göçmen vizesi başvuruları neden durduruldu? ABD göçmen vizesi randevuları ne zaman başlayacak?

ABD göçmen vizesi başvuruları neden durduruldu? ABD göçmen vizesi randevuları ne zaman başlayacak?

26.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ABD göçmen vizesi başvuruları neden durduruldu? ABD göçmen vizesi randevuları ne zaman başlayacak?

ABD yönetimi, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarda göçmen vizesi işlemlerine ilişkin randevuları geçici olarak durdurdu. Peki, ABD göçmen vizesi başvuruları neden durduruldu? ABD göçmen vizesi randevuları ne zaman başlayacak?
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ABD'ye göçmen olarak gitmek isteyenleri ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Donald Trump yönetimi, dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında göçmen vizesi işlemlerine ilişkin randevuları geçici olarak durdurdu. Peki, ABD göçmen vizesi başvuruları neden durduruldu? ABD göçmen vizesi randevuları ne zaman başlayacak?

ABD GÖÇMEN VİZESİ BAŞVURULARI NEDEN DURDURULDU?

ABD’ye göçmen vizesi başvuruları durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında göçmen vizesi işlemlerine ilişkin randevuları geçici olarak durdurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm diplomatik temsilciliklerde konsolosluk görevlilerine yönelik küresel bir eğitim programı başlatıldığını ve vize randevularının bu eğitim nedeniyle yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Financial Times’ın aktardığına göre, daha önce mülakat tarihi verilen göçmen vizesi başvuru sahiplerine de randevularının ertelendiğine ilişkin e-postalar gönderilmeye başlandı.

Bakanlık, uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin ise tarih vermedi.

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BAŞVURULAR DAHA SIKI İNCELENECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, eğitimin konsolosluk görevlilerinin başvuru sahiplerini “kapsamlı ve tutarlı” biçimde değerlendirmesini sağlamayı amaçladığını bildirdi. Eğitimde özellikle ABD’de kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimali bulunduğu düşünülen kişilerin tespit edilmesine yönelik incelemelerin ele alınacağı belirtildi.

Yeni uygulama, Trump yönetiminin ikinci döneminde göç politikalarını sertleştirdiği bir dönemde geldi.

Yönetim, vize ve yeşil kart iptallerinden bazı başvuruların reddedilmesine kadar birçok alanda göçmenlik politikalarını sıkılaştırdı. Filistin’e destek için düzenlenen protestolara katılan bazı yabancıların vizelerinin hedef alınması da insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarına yol açtı.

Trump yönetiminin göçmen vizelerine yönelik daha önce aldığı kapsamlı bir karar ise geçen hafta mahkemeden döndü. Bir federal yargıç, 75 ülkeden kişilere göçmen vizesi verilmesini askıya alan uygulamayı iptal ederek Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yasal yetkisini aştığına hükmetti.

Trump, göç politikalarındaki sertleşmenin ABD’nin iç güvenliğini artırmayı amaçladığını savunuyor. İnsan hakları örgütleri ise uygulamaların ayrımcı olduğunu, ifade özgürlüğü ve adil hukuki süreç açısından sorunlar yarattığını belirtiyor.

İlgili Konular: #ABD #göçmen #vize

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