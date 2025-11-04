ABD’li oyuncu Diane Ladd hayatını kaybetti

Amerikalı sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Diane Ladd, hayatını kaybetti. 88 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

Laura Dern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhteşem kahramanım ve annem olmasından dolayı şanslı ve gururlu olduğum Diane Ladd, bu sabah evinde, ben yanındayken hayata veda etti. O, yalnızca hayallerin yaratabileceği en muhteşem evlat, anne, büyükanne, oyuncu, sanatçı ve empatik ruhtu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Şimdi melekleriyle birlikte uçuyor” ifadelerini kullandı.

OSCAR VE ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ OYUNCU

Diane Ladd, 1974 yapımı Alice Doesn't Live Here Anymore filmindeki “Flo” rolüyle büyük beğeni kazanmış, bu performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti. Filmin başarısının ardından çekilen Alice dizisinde de rol alan Ladd, bu kez 1981 yılında Altın Küre Ödülü kazanmıştı.

Sinema ve televizyon kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan Diane Ladd, zarafeti, güçlü oyunculuğu ve sanata olan katkılarıyla anılmaya devam edecek.