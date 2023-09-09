ABD’li araştırmacı Mersin’deki mağarada rahatsızlandı: 6 ülkeden 192 kişilik ekip çalışıyor

Yayınlanma: 09.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 09.09.2023 - 17:24

Morca Mağarası'nda 5 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD’li bilim insanı Mark Dickey için çalışmalar sürüyor. Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den AFAD, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik, ekip organizasyonda görev alıyor.

AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD’li bilim insanının çıkarılması için iki plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri; Mark Dickey’in sağlığına kavuşarak kendi imkanı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması. Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor. Kurtarma organizasyonunu yöneten AFAD Arama Kurtarma Daire Başkan Recep Şalcı, ABD'li bilim insanının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

“TAHLİYESİ EN ZOR MAĞARALARDAN BİRİ”

Şalcı, Dickey'in sağlık kontrollerinin sürdürdüğünü ve tahliyenin doktorların vereceği karar bağlı olarak uygulanacağını söyleyerek, "Şu an kurtarma faaliyetlerinde 5'inci gün. Mağara 1276 metre ama hastamız şu anda 1040 metrede duruyor. Doktorlar müdahale ediyor. Mide kanaması geçirdiği için doğal olarak kan kaybetti. Kan takviyesi ve serumla durumunu stabil bir hale getirmek ve planımız ondan sonra da tahliyesini başlatmak. Doktorlarımızı tıbbi müdahaleyi yaparken, biz de öncelikle 1040 metreye iletişim döşedik.

Orayla bir telefon bağlantısı kurduk. Bu mağara, dünyada tahliyesi en zor mağaradan bir tanesidir. Aynı zamanda kazazedenin tahliyesi sırasında gerekli sistemlerin oluşturulması, dar olan yerlerin genişletilmesi için patlatılma yapıldı. Bunu da sadece Türkiye olarak yapmıyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda Avrupa Mağara Kurtarma Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Şu anda 8 ülkeden 192 mağara arama kurtarma personeliyle bu kurtarmayı gerçekleştiriyoruz. Bu kurtarma, dünyadaki en zor kurtarmalardan bir tanesi ve uzun bir süre olacak. Doktorlar onay verdikten sonra tahliye başlayacak. Umuyoruz ki 5-6 gün içerisinde hastamızı yukarıya çıkartıp, güvenli bir şekilde hastaneye sevk ederiz. Bu sadece bir kurtarma operasyonu ile birlikte 2 bin 100 metrede bir ana kamp organizasyonu olarak geniş kapsamlı bir organizasyondur. AFAD olarak devlet olarak bunun organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu operasyon sağ salim tamamlanır ve ailesine kavuştururuz" diye konuştu.