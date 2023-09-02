ABD'li doktordan tırnak mantarından kurtulmanın en basit ve ucuz çözümü! Üstelik doğal...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 20:20

Güncelleme: 02.09.2023 - 20:20

Tırnak mantarı (onychomycosis), tırnak plağının altına yerleşen bir mantar enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon, tırnakların renginde değişiklik, kalınlaşma, çatlamalar ve ayrılma gibi semptomlara neden olabilir.



Ayaklarınızın uzun süre nemli veya terli kalması, tırnak mantarının gelişme riskini artırabilir. Tırnak mantarının tedavi edilmesi önemlidir, çünkü tedavi edilmezse enfeksiyon ilerleyebilir ve tırnaklarda ciddi hasara neden olabilir. Ayrıca, bir dermatologun veya uzmanın gözetiminde tedavi edilmesi, daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Tırnak mantarından kurtulmanın doğal yolları da vardır. İşte ABD'li doktor Eric Berg'in tırnak mantarını doğal yollarla tedavi etmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemleri:

Epsom tuzları (İngiliz Tuzu)

• 2 çay kaşığı ekleyin. 4 su bardağı sıcak suya epsom tuzu

• Ayaklarınızı günde 15 dakika solüsyonda bekletin

• Ayaklarınızı iyice kurulayın

• Ayaklarınızın nefes almasına izin verin

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, mantar enfeksiyonlarına karşı etkili bir doğal tedavi olarak bilinir. Bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmiş çay ağacı yağı, etkilenen bölgelere masaj yapmak için kullanılabilir.