ABD'li film yıldızı Sean Penn'den milyarderlere çağrı: 'Ukrayna için savaş uçağı alın'
Ukrayna’yla ilgili bir belgesel çeken ünlü oyuncu Sean Penn, milyarderlerin 300 milyon dolara Ukrayna ordusuna 12 savaş uçağı alabileceği önerisini ortaya attı. Ukrayna’nın birçok defa dile getirdiği savaş uçağı talebi “Rusya’yla Batı’yı doğrudan savaşa sokar” gerekçesiyle reddedilmişti.
Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna’daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.
'Benim Adım Sam' ve 'Kral’ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında “Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15’ler veya 16’lar (Rus Mig’leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak” ifadelerini kullandı.
Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında “Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir” dedi.
UKRAYNA BELGESELİ ÇEKİYOR
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'ta belgesel çekimleri için Kiev'de olan Penn, uzun süredir Ukrayna ve ülkenin lideri Volodimir Zelenskiy'le ilgili bir belgesel çekiyor. Zelenskiy'nin geçen hafta düzenlenen Oscar Töreni'nde konuşma yapmasını isteyen ve bu gerçekleşmezse Oscar'larını eriteceğini açıklayan Penn, bir süre önce Ukraynalı mültecilere destek için Ukrayna'ya geri dönmüştü.
Ukrayna daha önce savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunmuş, ABD ise bunun Rusya'yla Batılı ülkeler arasında doğrudan bir savaşa yol açabileceğini belirterek talebi reddetmişti. Ukrayna, Rusya'nın hava gücü karşısında zayıf durumda olmasına rağmen işgal süresince Rus ordusuna ağır kayıplar verdirmeyi başardı.
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