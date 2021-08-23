ABD'li aktör Sean Penn: Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:22

ABD'li ünlü aktör Sean Penn, Covid-19 aşısının zorunlu olması gerektiğini savundu. CNN International kanalında yeni filmi Flag Day'in tanıtımı için konuşan 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, aşı konusuna da değinerek, insanların aşı olmaya zorlanması gerektiği konusundaki tutumunu sürdürdü.

NTV'de yer alan habere göre Penn, "Bence, insanlar aşısız olduklarında birinin yüzüne silah doğrultmuş gibi oluyor" dedi.

DİZİ SETİNE DÖNMEYİ REDDETTİ

Yakın zamanda, tüm oyuncu kadrosu ve ekibi aşılanana kadar yeni dizisi Gaslit'in setine dönmeyi reddeden Penn, herkese aşı yaptırma çağrısı yaptı. Şu anda yalnızca dizinin kadrosuyla kişisel olarak etkileşime giren ekip üyelerine aşıyı zorunlu hale getirdiklerini söyleyen Penn, "Bir grubun önemsenip diğerinin önemsenmediği bir durumda suç ortağı olmak istemediğimi hissettim" dedi.

"GECE ARABA FARLARINI YAKMAK GİBİ ZORUNLU OLMALI"

"Herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum" diyen iki Oscar ödüllü aktör, "Aşı, gece arabanın farlarını yakmak gibi zorunlu olmalı" diye konuştu.

Penn, önceki röportajlarında da belirttiği gibi, Flag Day filmini sinemalarda sadece aşılı kişilerin görmesi gerektiğine inandığını belirtti ve konuyla ilgili kişisel görüşlerinin aşısızların filmi izlemekten kaçınmasına neden olabileceğini de kabul etti.

Penn, "Sadece aşılanmış izleyicilerin filmi sinema salonunda görme fırsatına sahip olmasından çok memnunum" diye konuştu.

"ONLARI VAZGEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bugünlerde yalnızca sinema salonunda olan bir filmin çıkması nadirdir. Eninde sonunda dijital platforma girecek ve aşılanmamış olanların filmi görmesi için daha iyi bir zaman olacak. Ancak onları bu seçimden vazgeçireceğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

HAİTİ'YE AŞI DAĞITIYOR

Penn'in kurduğu afet yardım kuruluşu CORE, Amerika Birleşik Devletleri genelinde test ve aşıları yaygınlaştırmak için işletmeler ve yerel yönetimlerle ortaklık kurdu. Penn, CORE'un şu anda, yıkıcı bir depremden etkilenen Haiti'de ücretsiz aşı dağıttığını söyledi.