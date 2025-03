ABD'li oyuncu John Cusack’tan 'İmamoğlu eylemleri' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında eylemler başladı.

Dünya genelinde de, Türkiye’deki protestolarla dayanışma eylemleri sürüyor.

ABD’li ünlü oyuncu John Cusack da, dün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara karşı başlayan kitlesel protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.

Hundreds arrested in third night of Turkey protests https://t.co/z7iLqDxwTn