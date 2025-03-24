ABD'li oyuncu John Cusack’tan 'İmamoğlu eylemleri' paylaşımı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:03

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında eylemler başladı.

Dünya genelinde de, Türkiye’deki protestolarla dayanışma eylemleri sürüyor.

O HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

ABD’li ünlü oyuncu John Cusack da, dün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara karşı başlayan kitlesel protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.

Hundreds arrested in third night of Turkey protests https://t.co/z7iLqDxwTn — John Cusack (@johncusack) March 23, 2025

Cusack’ın paylaşımı, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki demokratik hak gasplarının dünya tarafından izlendiğini bir kez daha hatırlattı.

BBC’nin haberinde, İmamoğlu’na destek için düzenlenen protestoların üçüncü gününde Türkiye genelinde en az 343 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen eylemlerde polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar arasında öğrenciler, sendika üyeleri ve siyasetçiler de bulunuyor.

Haberde, CHP lideri Özgür Özel’in “Barikatları polisleri incitmeden aşın, sokaklara çıkın” sözlerine ve halkın direniş çağrısına geniş yer verildi.

John Cusack daha önce de Hindistan, ABD ve Filistin’deki hak ihlallerine karşı ses yükseltmiş, aktivist kimliğiyle öne çıkmıştı.