ABD'li rapçi Rylo Huncho kimdir?

17 yaşında olan Amerikalı ünlü rapçi Huncho Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendisini başından vurdu. Rylo Huncho'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, ABD'li rapçi Rylo Huncho kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:03
ABD'li rapçi Rylo Huncho kimdir?
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ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.Huncho, elindeki silahla Instagram hikayesi çekerken yanlışlıkla kendini kafasından vurdu. Huncho olay anında hayatını kaybetti. Peki, ABD'li rapçi Rylo Huncho kimdir?

RYLO HUNCHO KİMDİR?

ABD'li rapçi Rylo Huncho, elindeki silahla video çekerken yanlışlıkla kendini kafasından vurarak hayatını kaybetmiştir. 17 yaşındaki gencin gerçek adı Raleigh Freeman III'dır. .

Virginia'nın Suffolk şehrinde annesiyle yaşayan genç, rap müziğiyle ilgilenmektedir. Genç rapçinin Instagram hesabı rylohuncho_ 'dur.


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