ABD'nin kapya biberi Malatya'dan: 250 hektarlık alanda hasat yapılıyor!
Malatya'da yüzlerce dönümlük alanda ekimi yapılan kapya biberler hasat sonrası dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor.
Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da son dönemlerde üretimi yapılan çeşitli ürünlerle de kent ekonomisine katma değer sağlanıyor. Çilek, çerezlik ay çekirdeği, soğan yetiştiriciliğin yanı sıra son yıllarda üretimi yaygınlaşan kapya biberler dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor.
“Alternatif ürünler hususunda önemli çalışmalar yapılıyor”
Kentte kuru kayısı üretimine alternatif olarak ürün çeşitliğini artırmak için bir süredir sürdürülen çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “Malatya'da son yıllarda sadece kuru kayısıya bağımlı kalınmayarak alternatif ürünlerin yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. Yeşilyurt Bindal Mahallesi'nde geçtiğimiz dönemlerde önemli miktarda bir çilek üretimi gerçekleştirildiğini ifade ediyorduk. Bu yıl ise bölgede kapya biberi üretimi gerçekleştiriyoruz. 250 hektarlık alanda hasadı yapılan ürünler daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor" dedi.
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