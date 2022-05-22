Abone kaybı ile gündemdeydi: Netflix'ten yeni karar!

22 Mayıs 2022 Pazar, 10:52

Dizi ve film platformu Netflix, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin müşteri kaybettiğini açıklamıştı. İkinci çeyrekte 2 milyona yakın kişinin üyeliğini iptal etmiş olabileceği öngörülürken abonelerini elde tutabilmek için önlem almaya başladı.

Shift Delete'in haberine göre, Netflix kullanıcıları yayınlanacak içerikleri önceden izleyebilecekler. ABD’de test edilmeye başlanan yeni erken erişim programının benzeri, Medya Merkezi’nde basın hesabı olan gazetecilere ve editörlere de sunulurken; yakında izleyiciler de bu imkana sahip olacak.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATACAK

Sınırlı sayıda aboneyle test edilmeye başlanan yeni erken erişim programına katılmak isteyenlere Netflix tarafından bir gizlilik sözleşmesi imzalatılacağı belirtildi. Kabul eden aboneler, içerikleri herkese açık bir mecrada paylaşamayacak.