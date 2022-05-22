Abone kaybı ile gündemdeydi: Netflix'ten yeni karar!
Çok sayıda abonesini kaybetmesiyle gündemden düşmeyen Netflix, bunu engellemek adına yeni bir karar aldı. Karara göre, yeni içerikler yayına girmeden aylar öncesinden kullanıcılar tarafından izlenebilecek.
Dizi ve film platformu Netflix, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin müşteri kaybettiğini açıklamıştı. İkinci çeyrekte 2 milyona yakın kişinin üyeliğini iptal etmiş olabileceği öngörülürken abonelerini elde tutabilmek için önlem almaya başladı.
Shift Delete'in haberine göre, Netflix kullanıcıları yayınlanacak içerikleri önceden izleyebilecekler. ABD’de test edilmeye başlanan yeni erken erişim programının benzeri, Medya Merkezi’nde basın hesabı olan gazetecilere ve editörlere de sunulurken; yakında izleyiciler de bu imkana sahip olacak.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATACAK
Sınırlı sayıda aboneyle test edilmeye başlanan yeni erken erişim programına katılmak isteyenlere Netflix tarafından bir gizlilik sözleşmesi imzalatılacağı belirtildi. Kabul eden aboneler, içerikleri herkese açık bir mecrada paylaşamayacak.
Video Haberler
- Doktorun mucizevi kurtuluşu: Acilin girişinde yığıldı
- Otelciler Derneği Başkanı'ndan 'lahmacun' savunması
- Festivalde yan bakma kavgası: Çok sayıda gözaltı
- Ataman'dan 12 Dev Adam sözü! Eylül'de de şampiyonuz
- İş yerinde patlama: Yaralılar var
- 'Buğdayda korkulan oldu'
- Adana'da yolcu minibüsü alt geçide düştü
- Annesi üstüne kapıyı kilitledi, balkondan düştü
- Tünelde makas kaza getirdi
- Kılıçdaroğlu Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Bakan Soylu duyurdu: Ehliyetlerle ilgili yeni gelişme
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!