Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri' Netflix'te izleyicilerle buluştu

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:23

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.

8 BÖLÜMLÜK İLK SEZON YAYINDA

13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.

KADRO KALABALIK

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan dizinin başrolünde Cem Yılmaz yer alıyor. Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NE?

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI

Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Cem Yılmaz

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Uraz Kaygılaroğlu

Nilperi Şahinkaya

Merve Dizdar

Bülent Şakrak

Can Yılmaz

FRAGMANI PAYLAŞILMIŞTI

Netflix, dizinin seyircilerle buluşmasından kısa bir süre önce; Erşan Kuneri'nin resmi fragmanını paylaşmıştı. Söz konusu fragmanın izlenmesi 1 milyona yaklaşmıştı.