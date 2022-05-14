Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri' Netflix'te izleyicilerle buluştu
Yönetmenliğini Cem Yılmaz‘ın üstlendiği merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi dijital dizi ve film platformu Netflix’te çıktı. Dizinin sosyal medyadaki yankıları ise bir hayli karışık oldu. Yapım, erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alıyor.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.
8 BÖLÜMLÜK İLK SEZON YAYINDA
13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.
KADRO KALABALIK
Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan dizinin başrolünde Cem Yılmaz yer alıyor. Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NE?
Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.
İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.
ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI
Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
- Cem Yılmaz
- Zafer Algöz
- Ezgi Mola
- Çağlar Çorumlu
- Uraz Kaygılaroğlu
- Nilperi Şahinkaya
- Merve Dizdar
- Bülent Şakrak
- Can Yılmaz
FRAGMANI PAYLAŞILMIŞTI
Netflix, dizinin seyircilerle buluşmasından kısa bir süre önce; Erşan Kuneri'nin resmi fragmanını paylaşmıştı. Söz konusu fragmanın izlenmesi 1 milyona yaklaşmıştı.
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