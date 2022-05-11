'Reklamlı Netflix' ve şifre paylaşma yasağının ne zaman geleceği ortaya çıktı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:26

Dünyanın en popüler popüler yayın platformlarından Netflix, ‘tek üyelikle dört kişi’ devrinin sona ereceğini duyurmuş; bu karar, bu şekilde Netflix kullanan kişiler arasında şok etkisi yaratmıştı. Buna göre, 'Ekstra Üye Ekle' özelliği ile artık her ekstra üye için 2,99 dolarlık bir ücret alınacağı belirtilmiş, hatta yeni sistem Şili, Kosta Rika ve Peru’da denenmeye başlanmıştı.

Şimdiyse yayın devinin tartışmalı 'Ekstra Üye Ekle' özelliğini ne zaman yürürlüğe koyacağı ortaya çıktı. Görünen o ki 2022, şifre paylaşımlı bir şekilde Netflix'in kullanılabileceği son yıl olacak.

2022 YILININ SON AYLARINDA VEDALAŞIYORUZ

WebTekno'nun haberine göre; Netflix, tek hesapla dört üyelik devrinin 2022 yılı bitmeden sona ereceğini doğruladı. New York Times tarafından bildirildiği üzere, Netflix yöneticilerinin çalışanlarına, 2022'nin son üç ayından, yani ekim ayı başından itibaren parola paylaşımı özelliğinin kaldırılacağını söylediği kaydedildi.

Nisan ayında yapılan bir açıklamada yaklaşık olarak yüz milyon hanenin, başka bir hesapla şifre paylaştığı ifade edilmişti. Yani bu, görünüşte 221 milyon ücretli aboneye sahip olan Netflix’in abone sayısının çok daha fazla olduğu; ancak bunların şifre paylaşım özelliği sayesinde ‘bedava’ üye olduğu anlamına geliyor.

UCUZ AMA REKLAMLI ÖDEME PAKETİ YOLDA



Kısacası Netflix, yeni özellik ile, şifre paylaşımı özelliği sayesinde herhangi bir ücret ödemeden hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan da kazanç sağlamayı amaçlıyor.

Bununla birlikte New York Times, bir süre önce duyurulan daha ucuz ama reklamlı ödeme paketlerinin ne zaman geleceğini de açıkladı. Buna göre reklamlı paketlerin de 2022 yılının son üç ayı içerisinde Netflix kullanıcılarına tanıtılacağı ifade edildi.