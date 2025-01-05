Aç karnına asla yapmamanız gereken 4 şey

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:24

Güncelleme: 05.01.2025 - 14:24

Sabah uyandığınızda veya uzun süre aç kaldığınızda bazı alışkanlıklar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Aç karnına yapılan yanlışlar, hem mide rahatsızlıklarına yol açabilir hem de gün boyu enerjinizi düşürebilir. İşte aç karnına asla yapmamanız gereken 4 önemli şey ve nedenleri!

1. Kahve İçmek

Kahve, sabahların vazgeçilmezi olsa da aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırarak gastrit ve reflüye neden olabilir. Aynı zamanda, açken içilen kahve, stres hormonu kortizol seviyesini yükselterek gün boyu huzursuz hissetmenize yol açabilir. Kahvenizi içmeden önce mutlaka bir şeyler atıştırın!

2. Ağır Egzersiz Yapmak

Aç karnına yapılan yoğun egzersiz, vücudun enerjisiz kalmasına ve kas kaybına yol açabilir. Enerji eksikliği nedeniyle performansınız düşebilir ve kendinizi daha çabuk yorgun hissedebilirsiniz. Egzersizden önce hafif bir atıştırmalık tüketmek, hem enerji seviyenizi yükseltir hem de daha etkili bir antrenman yapmanıza yardımcı olur.

3. Alkol Tüketmek

Aç karnına alkol almak, alkolün kanınıza çok daha hızlı karışmasına neden olur. Bu durum, hem mideyi tahriş eder hem de karaciğeri zorlayarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Alkol tüketecekseniz, önce mutlaka mide dostu bir yemek yiyin.

4. Ağır İlaçlar Almak

Bazı ilaçlar, aç karnına alındığında mideyi tahriş edebilir ve bulantı, baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle ağrı kesiciler ve antibiyotikler, yiyeceklerle birlikte alındığında daha güvenlidir. İlacınızı nasıl almanız gerektiği konusunda mutlaka doktorunuza danışın.