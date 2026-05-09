Açık alanda hasadı başladı: 10 bin liradan 30 liraya sert düşüş...

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta erik hasadı yoğunlaştı. Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mut’ta açık alandaki bahçelerde hasat yoğunlaştı. Örtü altında kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar alıcı bulan erikte, açıkta hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlarda iyice düştü. Ürünün büyüklüğüne göre 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar satıldığı öğrenildi. Sezonda 100 bin ton rekolte beklenen ilçede hasat edilen ilk eriklerin kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye alıcı bulmuştu.

Açıkta erik hasadı yapan bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçide değiliz" dedi.

Üretici Mehmet Yiğit ise, "Erik, kayısımız var. Hasat güzel gidiyor havalar da iyi gidiyor. Yıl bolluk yılı" diyerek işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Tüccarlardan Mustafa Özay da, "Mut ilçemizde erik hasadı tam gaz devam etmektedir. Bu sene yağmurun bol olmasıyla ve havanın yumuşak gitmesiyle gerçekten çok kaliteli eriklerimiz vardır. Fiyatlarımız normaldir. Üreticinin yüzünü güldürmekte. Tabanı 30-40 TL, üstü ise 170 TL' dir" diyerek bilgi verdi.