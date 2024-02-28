Açıklanamayan gizemli nesne: Tarladaki dev taş küreler

Kosta Rika'nın taş küreleri, Diquís Deltası'nda ve Isla del Cano'da 300'den fazla petrosferden oluşan bir ürün yelpazesine sahiptir Yerel olarak bolas de piedra ( taş toplar ) olarak da bilinen bu topları gizemi hala çözülememiştir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:10
Açıklanamayan gizemli nesne: Tarladaki dev taş küreler
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Bu gizemli taş oluşumları yalnızca küresel şekilleri nedeniyle değil, aynı zamanda bilinmeyen kökenleri nedeniyle de ilgi çekicidir.

Kosta Rika'da 1930'larda ormanı bir muz tarlasından temizleyen işçiler tarafından keşfedildi. Yerel efsaneler, gizemli kürelerin gizli altın içerdiğini ileri sürdü, ancak bazıları dinamitle patlatıldığında boş oldukları ortaya çıktı.

Küreleri kimin yaptığını ya da neden yaptığını kimse bilmiyor. Antik bir kültür tarafından gözlemlenen gök cisimlerini sembolize etmeleri veya farklı kabilelerin bölgeleri arasında işaretleyici olarak hizmet etmeleri mümkündür.

Kürelerin boyutları birkaç santimetreden 2 metrenin  fazlasına kadar değişmektedir ve ağırlıkları 15 tona kadar çıkmaktadır. Çoğu, bazaltın kaba taneli eşdeğeri olan gabrodan yapılmıştır. Kabuk bakımından zengin kireçtaşından yapılmış bir düzine kadarı ve kumtaşından yapılmış bir düzine kadarı var.

Doğal kayaların diğer kayalarla dövülmesi ve ardından kumla cilalanmasıyla yapılmış gibi görünüyorlar. Bitirme derecesi ve çalışma hassasiyeti önemli ölçüde değişir. Gabro, bitmiş kürelerin bulunduğu yerden birkaç kilometre uzaktaki tepelerdeki alanlardan geldi, ancak tepelerde bazı tamamlanmamış küreler kaldı.


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