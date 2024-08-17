Acil ameliyata alınmıştı... Ece Seçkin'den açıklama!

Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Seçkin, operasyon sonrası sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 12:56
Acil ameliyata alınmıştı... Ece Seçkin'den açıklama!
Abone Ol google-news

Ece Seçkin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Yeni Foça konserinin başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Seçkin, sevenlerinden özür diledi. 

Hamileliği hakkında çıkan iddialara yanıt veren Seçkin, "Lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda" dedi. 


Ece Seçkin haberleri ameliyat haberleri konser haberleri

İlgili Haberler

Ece Seçkin'den itiraf... 'Babam hâlâ tepki gösteriyor'

Ece Seçkin'den itiraf... 'Babam hâlâ tepki gösteriyor'
Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a: 'Benim psikolojimi bozuyor'

Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a: 'Benim psikolojimi bozuyor'
Hadise 'Bebeleri pistten alalım' dedi, Ece Seçkin'den jet yanıt geldi

Hadise 'Bebeleri pistten alalım' dedi, Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler