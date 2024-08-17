Acil ameliyata alınmıştı... Ece Seçkin'den açıklama!
Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Seçkin, operasyon sonrası sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.
Ece Seçkin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Yeni Foça konserinin başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Seçkin, sevenlerinden özür diledi.
Hamileliği hakkında çıkan iddialara yanıt veren Seçkin, "Lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda" dedi.
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